Inscritos no IEFP aumentaram em relação a dezembro, mas baixaram face a janeiro do ano passado.

Passada a época do Natal, janeiro iniciou-se com mais pessoas inscritas nos centros de emprego: totalizaram 494 mil desempregados, o que representa mais 12 mil pessoas face a dezembro, embora tenha havido uma redução significativa em relação a janeiro de 2016, com menos 75 mil registados no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

