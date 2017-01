Pub

Uma média salarial de 316 mil euros por ano

Os anestesistas são os profissionais mais bem pagos nos Estados Unidos, com uma média salarial de 316 mil euros por ano, de acordo com um estudo feito pela estação televisiva CNN e o site PayScale.com. Ainda de acordo com o mesmo, ainda assim, os radiologistas mais bem pagos podem chegar a um valor na ordem dos 464 mil euros.

Este estudo foi feito com base em trabalhadores com experiência, entre cinco a sete anos no setor, e executado entre os 100 empregos com a melhor média salarial nos Estados Unidos.

Eis a lista dos 15 mais bem pagos:

Anestesista:

Salário médio: 316 mil euros

Salário mais alto: 439 mil euros

Radiologista:

Salário médio: 298 mil euros

Salário mais alto: 464 mil euros

Médico clínica geral:

Salário médio: 168 mil euros

Salário mais alto: 235 mil euros

Engenheiro petrolífero:

Salário médio: 143 mil euros

Salário mais alto: 229 mil euros

Dentista:

Salário médio: 142 mil euros

Salário mais alto: 288 mil euros

Diretor de Segurança na área de Tecnologias:

Salário médio: 138 mil euros

Salário mais alto: 180 mil euros

Diretor de Farmácia:

Salário médio: 135 mil euros

Salário mais alto: 168 mil euros

Diretor na área de Auditoria :

Salário médio: 133 mil euros

Salário mais alto: 182 mil euros

Diretor Geral de divisão:

Salário médio: 127 mil euros

Salário mais alto: 202 mil euros

Atuário (avalia e administra riscos):

Salário médio: 124 mil euros

Salário mais alto: 192 mil euros

Diretor de contabilidade:

Salário médio: 118 mil euros

Salário mais alto: 163 mil euros

Diretor de projetos:

Salário médio: 111 mil euros

Salário mais alto: 202 mil euros

Engenheiro marítimo:

Salário médio: 108 mil euros

Salário mais alto: 176 mil euros

Diretor de vendas e mercado:

Salário médio: 107 mil euros

Salário mais alto: 185 mil euros

Gestor de serviços financeiros:

Salário médio: 106 mil euros

Salário mais alto: 148 mil euros