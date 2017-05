Pub

A versão beta do Android O está disponível a partir de hoje

A próxima versão do sistema operativo da Google é o Android O (mantendo o tema dos doces, será de Oreo?) e a tecnológica acaba de anunciar que o primeiro beta está disponível a partir de hoje. Entre as novidades que foram apresentadas e demonstradas no palco do Google I/O, em Mountain View, destacam-se os reforços de funções a que a Google chama "vitais." Dentre essas, a segurança é uma das principais.

