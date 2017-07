Pub

Depois da fuga recorde de capital, em 2016, as autoridades chinesas estão a apertar o escrutínio às empresas locais que apostaram no estrangeiro

As autoridades chinesas terão pedido à seguradora Anbang, antiga candidata à compra do Novo Banco, para vender ativos fora do país. Além disso, terá pedido à empresa para declarar na China as receitas resultantes da operação, de acordo com a informação adiantada no domingo pela Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do processo.

