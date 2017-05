Pub

A taxa de desemprego no primeiro trimestre deverá ter voltado a baixar face a igual período do ano passado

A taxa de desemprego no primeiro trimestre deverá ter voltado a baixar face a igual período do ano passado, de acordo com os analistas contactados pela agência Lusa, que antecipam uma nova quebra para o conjunto do ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia