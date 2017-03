Pub

Investimento destina-se ao reforço da segurança e fluidez no despacho de bagagens, e à construção de um novo corredor de serviço para aeronaves.

O anúncio foi feito neste sábado pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, na cerimónia de celebração dos prémios do Airports Council International (ACI) Europe atribuídos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, tendo o governante destacado que o investimento do próximo ano na criação de um caminho de serviço "Fox" e de uma saída rápida alternativa de pista permitirá aumentar a capacidade daquela infraestrutura aeroportuária "de 20 para 32 movimentos por hora".

