Empresa de Jeff Bezos já registou em dezembro marca Amazon Go no Reino Unido, noticiou o The Sunday Times.

A Amazon está à procura de localizações em zonas nobre de Londres para instalar o seu novo conceito de supermercado sem caixas de saída, o Amazon Go. A abertura da primeira loja poderá acontecer até ao final do ano, marcando a entrada deste conceito da marca no mercado europeu, noticiou o The Sunday Times.

