Pub

Bezos passou a ter uma fortuna avaliada em 75,6 mil milhões de dólares, mais 700 milhões de dólares do que o "Oráculo de Omaha", Warren Buffett

Jeff Bezos é o novo segundo homem mais rico do mundo. O líder da Amazon ultrapassou Amancio Ortega (fundador da Inditex, dono da Zara) e Warren Buffett na quarta-feira, depois de as ações da empresa de comércio eletrónico terem batido um novo recorde no índice tecnológico norte-americano, o Nasdaq.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia