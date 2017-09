Pub

Altice chega a quatro milhões de casas com fibra e anuncia novos pacotes de serviços com uma tecnologia criada em Aveiro, que quer levar para o mundo

A Altice chegou a quatro milhões de casas com fibra ótica, antes do previsto, e anunciou novos pacotes de serviços com uma tecnologia feita em Portugal. O grupo é cada vez menos um operador de telecomunicações e fornecedor de serviços de televisão e internet, mas também se assume cada vez mais como fabricante de equipamentos e de software para o setor das comunicações e fornecedor de conteúdos. "Queremos ser um player digital líder, focado em convergência, conteúdos e advertising (publicidade)", afirmou Cláudia Goya, a nova presidente-executiva da PT, ontem, em Lisboa, na apresentação de novos pacotes de serviços e do novo equipamento.

Segundo Alexandre Fonseca, chief technology officer da Portugal Telecom, da Altice, a empresa levou a fibra ótica a mais 1,5 milhões de casas em Portugal, desde o último trimestre de 2015. E salientou que a cobertura que está a ser feita não é nas grandes cidades mas a zonas mais distantes dos grandes centros urbanos. "Estamos a reduzir as assimetrias regionais", afirmou. "É o maior investimento em tecnologia que está hoje a ser feito em Portugal".

O grupo tem no país uma quota de mercado global de 43,9%, 13,7 pontos percentuais acima do segundo operador, de acordo com dados da Anacom - Autoridade Nacional das Comunicações relativos ao final do primeiro trimestre deste ano. E a Meo reconquistou a liderança na categoria de pacotes, com 39,5% de quota, no final do segundo trimestre.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

De Aveiro para o mundo

Aproveitando os recursos disponíveis no seu centro tecnológico mundial, em Aveiro, a Altice/PT anunciou ontem o lançamento de quatro novos pacotes de serviços com velocidades que podem atingir os 1000 mbps de capacidade de download e 200 mbps de capacidade em upload. Os novos pacotes estarão disponíveis a partir de 44,99 euros. Na base destes pacotes está um novo equipamento criado em Aveiro que substitui as habituais boxes e routers que estão hoje em dia instalados em casas e empresas do país.

Os clientes do Meo que não quiserem subscrever os novos pacotes mas quiserem ter a nova "caixa" em vez dos antigos equipamentos, podem fazê-lo pagando 40 euros pela instalação do equipamento por um técnico e ainda 4,99 euros por mês de "aluguer da máquina".

Alexandre Fonseca assumiu que a Altice é, além de operador de telecomunicações e fornecedor de serviços de TV e internet, um fabricante de equipamentos e produtor de software específico para o setor de comunicações. E o objetivo da Altice é levar a nova tecnologia que agora vai implementar em Portugal para outros mercados.

Segundo a empresa, já hoje 250 milhões de pessoas em todo o mundo comunicam através de tecnologia desenvolvida pela Altice em Portugal, na Altice Labs.

A Altice/PT emprega mais de 700 engenheiros em Aveiro na Altice Labs e a tecnologia que é lá desenvolvida e produzida chega a 35 países e aos cinco territórios onde opera. "A Altice é já um player importante com destaque na área de tecnologia ótica", adiantou Fonseca.

Em paralelo, a empresa assinou em julho, em Viseu, a criação do primeiro Laboratório Colaborativo, para promover a inovação e desenvolvimento tecnológico. "Vamos ter até ao fim deste ano três Laboratórios Colaborativos em Portugal", afirmou Alexandre Fonseca. Na área dos conteúdos, tem em curso uma oferta pública de aquisição sobre a Media Capital, que detém a TVI.