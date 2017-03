Pub

Aquisição da empresa-mãe da Google reforça a sua aposta na ligação entre os conteúdos das empresas e os serviços na nuvem

A tecnologia de uma pequena empresa sediada em Vancouver, Canadá, vai ser integrada na estratégia de nuvem da Google. A Alphabet, holding que detém a gigante dos motores de busca, comprou a startup AppBridge por uma soma não revelada e vai fazer desaparecer a marca. O vice-presidente de engenharia da Google Prabhakar Raghavan explicou ao DN a lógica da aquisição.

"É uma empresa com a qual fazíamos parcerias de forma frequente em negócios com grandes organizações", revela. O seu produto principal é um conector entre os conteúdos que as empresas têm armazenados localmente e os serviços na nuvem. "Pode parecer que é apenas copiar, mas é mais que isso. Porque os ficheiros têm metadados, estruturas em pastas, semântica e em muitos casos permissões. Tudo isso tem de ser espelhado quando passa para a nuvem", explica Raghavan. "É um processo complicado e eles desenharam conectores para os servidores e as nuvens."

Segundo o executivo, o problema de fazer esta transição surgia de forma frequente sempre que a Google ganhava um contrato para implementação na nuvem. "Os CIO perguntavam como fazer isto e nós trazíamo-los [AppBridge] como parceiros."

Os empregados da startup vão mudar-se de Vancouver para Boulder, Colorado, onde é a sede da equipa Google Drive.

A aquisição da AppBridge integra-se na estratégia de investimento na Google Drive como ferramenta para empresas e não apenas para ficheiros dos utilizadores individuais. Este "cacifo" virtual tem já 800 milhões de utilizadores em todo o mundo e a intenção da Google é chegar rapidamente aos mil milhões. Entre as novidades anunciadas durante o evento Google Next, em São Francisco, estão a disponibilização das Team Drives - "cacifos" para equipas que lhes vão permitir partilhar e guardar ficheiros - e o Google Vault, um "cofre" que dará às empresas a capacidade de fazer e-discovery e aplicar regras de conformidade aos conteúdos guardados no Drive.