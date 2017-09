Pub

Para o especialista, o BCE enfrenta um "dilema", que torna a posição do banco central em relação ao futuro num "desafio particularmente difícil"

A força do euro face ao dólar está a gerar dúvidas sobre a atuação do Banco Central Europeu. Mario Draghi deverá falar esta quinta-feira, após a reunião do BCE, sendo pouco provável, na opinião dos analistas, que seja anunciada uma subida das taxas de juro.

