OCDE estima que o comércio mundial de falsificações tenha atingido cerca de 432 mil milhões de euros em 2013 e as marcas de luxo são as mais afetadas.

Calçado de desporto, roupa, carteiras e relógios estão entre os artigos mais falsificados em todo o mundo e as marcas de luxo são as mais imitadas, principalmente oriundas da China. São factos, de acordo com o relatório da OCDE sobre comércio de artigos falsificados, que o gigante do comércio eletrónico Alibaba quer ajudar a combater com a criação de uma aliança com as marcas.

