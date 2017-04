Pub

Entidade liderada por Christine Lagarde diz que o ritmo de crescimento da dívida pública duplica quando um país tem um Governo instável

A redução do défice é mais difícil com um Governo conta com pouco apoio do Parlamento. Este é o alerta deixado por Vítor Gaspar, diretor da área de estudos orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI) no mais recente relatório da instituição sobre o impacto que a situação política tem em questões como o défice, dívida ou na política fiscal.

