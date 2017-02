Pub

É o maior 'superavit' desde 1990

A Alemanha registou em 2016 um excedente orçamental recorde de perto de 24 mil milhões de euros, de acordo com números anunciados hoje. "Em termos absolutos, trata-se do mais importante "superavit" registado pelo Estado desde a reunificação" do país, em 1990, anunciou o gabinete de estatísticas, Destatis.

