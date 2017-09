Pub

Ricardo e Inês trocaram o rebuliço lisboeta pela tranquilidade de Avis, em pleno Alentejo. Fazem passeios turísticos num barco movido a energia solar.

Num estudo recentemente divulgado pela Deloitte, a consultora explica que a geração millennial - nascida a partir de 1982 - mostra uma preocupação crescente com o meio ambiente e a escassez de recursos. Por outro lado, indica a pesquisa realizada ao longo do ano passado junto de quase oito mil pessoas de 30 países, os millennials acreditam no poder da economia como uma força de mudança positiva, considerando que o sucesso de uma empresa não se mede tanto pelo seu sucesso financeiro, mas antes pela realização pessoal proporcionada e o impacto social causado.

