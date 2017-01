Pub

Meta foi alcançada na reta final do ano, depois das dificuldades sentidas no primeiro semestre

No último mês do ano o construtor aeronáutico europeu entregou 111 aviões, cumprindo assim o objetivo fixado para 2016, e registando um novo recorde, com um total de 688 aparelhos. Um número ainda assim abaixo do concorrente norte-americano, a Boeing, que entregou 748 aeronaves.

