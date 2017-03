Pub

Além dos alojamentos para férias, a Airbnb quer ajudar os seus clientes a encontrar casas para morar.

Depois de reveladas as intenções da plataforma de aluguer de alojamentos para férias de se transformar num operador turístico global, com reserva de voos online e planeamento de itinerários, a Airbnb está agora interessada em apostar no mercado de aluguer de casas de longa duração.

