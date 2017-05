Pub

O número de pessoas que recebe abaixo do limiar da pobreza tem caído muito lentamente. A diferença face a 2011 é quase insignificante.

Em Portugal existem ainda 133,8 mil portugueses a receber abaixo do limiar da pobreza - menos de 310 euros. São quase tantos como os que recebem salários superiores a 1800 euros por mês. O número tem vindo a cair ao longo dos últimos seis anos, mas de forma quase irrisória, apesar da melhoria do mercado do trabalho nos últimos meses. Em 2011, quando o Dinheiro Vivo nasceu e a troika estava prestes a entrar em Portugal, eram 140 mil os que compunham a franja dos mais mal pagos em Portugal. Os dados do INE mostram que no primeiro trimestre deste ano, os salários abaixo de 310 euros representam 3,5% da população ativa; há 300 edições deste suplemento eram 3,6% da população.

