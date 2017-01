Pub

AHRESP defende abertura da base do Montijo e recorda que a decisão até já devia ter sido tomada há mais tempo

"Urge tomar uma decisão rápida que nos permita manter a competitividade do setor que mais contribui para crescimento económico do País". Quem o diz é Mário Pereira Gonçalves, presidente da AHRESP, que defende a instalação de um terminal civil na base aérea do Montijo para extensão do aeroporto Humberto Delgado.

