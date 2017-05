Pub

Auditoria realizada a pedido do Parlamento incidiu sobre 81 ajustes diretos de 23 empresas do grupo AdP no valor global de 9,7 milhões de euros.

Oitenta e cinco por cento dos ajustes diretos das empresas do grupo da Águas de Portugal apresentam irregularidades e insuficiências quanto à sua fundamentação.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia