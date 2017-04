Pub

Principal setor da indústria transformadora portuguesa atinge vendas para o exterior de 4,6 mil milhões de euros.

Vinho, azeite, conservas, carne e laticínios, todas juntas, estas indústrias com um cunho tradicional tão profundo, conseguiram aumentar 3,6% as exportações, no ano passado, acima da média nacional, para um total de 4,6 mil milhões de euros, um recorde, como sublinha Jorge Henriques, presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA), a uns dias da realização do 6.º congresso do setor, vocacionado para pensar o futuro.

