Pub

As agências de rating que ainda olham para Portugal como lixo já estão a perceber que o percurso do país é credível e sério, diz secretário de Estado

"O Portugal de 2014 é bastante diferente do Portugal de 2017", defendeu esta tarde Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado das Finanças, à margem do encontro de Primavera do Fundo Monetário Internacional, que decorre em Washington. E é por isso que o governante acredita que será cada vez mais difícil para três das maiores agências de rating explicar o porquê de continuarem a avaliar a economia do país como "lixo".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia