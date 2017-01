Pub

Novos estudos detectam sinais de um incêndio dias antes da inauguração. Casco já estaria fragilizado antes do impacto

A história do que se passou na noite de 14 de abril de 1912 é bem conhecida de todos: na viagem de inauguração, o Titanic foi contra um iceberg, que ceifou a vida de 1500 pessoas. O choque provocou a ruptura de cinco compartimentos, a causa do naufrágio do enorme navio que, dizia a fabricante, "nem o próprio Deus pode afundar" [not even god himself could sink this ship].

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia