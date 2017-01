Pub

OE2017 altera a forma como as despesas de educação podem ser deduzidas. E faz retroagir a 2016, possibilidade de abater neste IRS refeições escolares.

As despesas com refeições escolares realizadas em 2016 já vão poder ser usadas para abater ao IRS do ano passado. Esta possibilidade está prevista na Lei do Orçamento do Estado para 2017 e aplica-se às faturas de alimentação em refeitório escolar, independentemente da empresa que prestou o serviço e da taxa do IVA aplicada.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia