A MoveOn, a empresa portuguesa detentora da marca Aerosoles para o mercado europeu, Índia e África do Sul, é uma das que tem vindo a reforçar o seu relacionamento com os Estados Unidos. O objetivo é que a relação venha a resultar em "casamento", com a assumção de uma participação no capital da casa-mãe Aerosoles pela empresa portuguesa, detida pelos indianos da Tata, mas, para já, o namoro segue a bom ritmo. "Temos uma relação que se tem vindo a estreitar, seja ao nível do fornecimento, seja do desenvolvimento de produto", explica Fernando Brogueira, destacando que o mercado norte-americano irá já, este ano, representar cerca de 15% das vendas da MoveOn. No próximo - o exercício fiscal vai de 1 de abril a 31 de março - o objetivo é que este peso duplique.

