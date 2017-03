Pub

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, reiterou hoje que o aeroporto complementar no Montijo é uma solução que pode ser implementada em "poucos anos" e sustentável do ponto de vista financeiro.

