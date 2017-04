Pub

A nova composição da administração do Novo Banco já está aprovada. Quatro novas nomeações completam equipa de Ramalho.

Isabel Ferreira, Luísa Soares da Silva, Rui Fontes e José Bettencourt são os quatro novos membros que vêm reforçar a equipa de Vítor Ramalho à frente do Novo Banco. A composição do núcleo de administradores recebeu luz verde do Banco Central Europeu na última sexta-feira e comunicada esta segunda-feira à CMVM.

