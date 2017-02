Pub

XII Congresso Internacional de Turismo decorre esta quinta-feira no Hotel Solverde, em Gaia

As regiões dos Açores e do Norte deverão liderar o crescimento do turismo este ano, altura em que deverão ser batidos novos recordes em receitas, dormidas, número de turistas e gasto médio por visitante, revela o Barómetro do Turismo 2017.

