"Com acordo EU-Mercosul, os valores de investimento do Brasil em Portugal podiam crescer exponencialmente", defende Murteira Nabo

Portugal pode afirmar-se como uma porta de entrada privilegiada para os países do Mercosul entrarem no mercado europeu, quando for assinado o futuro acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Negociado há mais de 20 anos, é agora esperado que a assinatura deste acordo histórico possa tornar-se uma realidade até ao final de 2017, prevê Francisco Murteira Nabo, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira (CCILB), que hoje organiza em parceria com a Associação Industrial Portuguesa (AIP) um seminário sobre as Relações Empresariais Portugal-Brasil.

