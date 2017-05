Pub

"A discussão sobre um acordo que assegure a sustentabilidade da dívida da Grécia começa agora", disse o ministro das Finanças grego.

A Grécia e os seus credores - Comissão Europeia, União Europeia e Fundo Monetário Internacional (FMI) - concluíram as negociações sobre a segunda revisão do programa de ajustamento do país, anunciou o ministro das Finanças grego, Euclid Tsakalotos.

