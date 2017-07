Pub

Com uma subida de 71% nos lucros e 2,01 mil milhões de utilizadores ativos, o Facebook continua a superar as expectativas do mercado

Resultados acima das expectativas do mercado levaram o Facebook a ultrapassar 171 dólares por ação nas trocas fora de horas, um recorde absoluto para a rede social. Foi um salto de mais de 3,3%, denotando o entusiasmo de Wall Street com os números apresentados pela gigante de Menlo Park no segundo trimestre. É também uma evolução notável para os títulos da tecnológica, que se cotou em 2012 com um preço inicial de 38 dólares por ação. Em maio, quando apresentou os resultados do primeiro trimestre, o efeito tinha sido o oposto: as ações caíram mais de 2%.

