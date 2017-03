Pub

Desde 2 de janeiro que o banco liderado por Nuno Amado não registava uma cotação tão elevada

As ações do Millenium BCP voltam esta quarta-feira a subir, pela terceira sessão consecutiva. Os títulos do banco liderado por Nuno Amado avançam 1,29% para os 0,19 euros por ação, uma cotação que o BCP não alcançava desde 2 de janeiro.

