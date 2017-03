Pub

Empresa liderada por António Mexia pretende retirar EDP Renováveis da negociação em bolsa

As ações da EDP Renováveis estão a subir mais de 10% no início da sessão desta terça-feira no PSI-20 para 6,90 euros. Ou seja, já estão a negociar 10 cêntimos acima do preço por ação proposto pela casa-mãe, a EDP, no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) anunciada na segunda-feira ao final da tarde em comunicado enviado à CMVM.

