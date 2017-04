Pub

Cotadas do PSI20 vão abrir os cordões à bolsa na distribuição de dividendos. Sonae Capital e CTT são as ações mais rentáveis

É a época mais aguardada pelos acionistas. A recolha de dividendos está à porta e as empresas decidiram ser mãos largas este ano. Contas feitas, as cotadas do PSI20 deverão distribuir cerca de dois mil milhões de euros pelos acionistas, uma subida que ronda os 20% face a 2016. Algumas empresas vão mesmo partilhar um montante superior ao lucro que obtiveram.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia