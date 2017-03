Pub

Praticamente todos os participantes na Academia de Código conseguem trabalho logo a seguir à formação: a taxa de empregabilidade é de 96%

A nona edição do coding bootcamp da Academia de Código arranca a 17 de abril e conta com uma novidade: pela primeira vez estão abertas as candidaturas a pessoas que não residem no concelho de Lisboa. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através desta página. Há 20 vagas em aberto.

