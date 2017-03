Pub

A maçã de Armamar e o limão de Resende combinaram-se para transformar a "qualidade excecional" das frutas do Douro numa bebida exclusiva.

Só foram produzidos 150 litros do néctar que combina a doce maçã de Armamar com o perfumado limão de Resende. A exclusiva bebida da Compal tem um valor inestimável para o Centro de Frutologia Compal (CFC), dado que é a primeira edição limitada que resulta de alunos premiados da Academia, só pôde ser adquirida por 2,5euro no site Saboristas.pt - mas esgotou em poucos dias.

