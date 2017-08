Pub

As coisas são aquilo que eles acreditam que elas sejam.

Sentado numa das filas do meio, um homem com um boné vermelho e letras brancas a dizer "Make America Great Again" interrompeu um debate para gritar que Donald Trump era um excelente presidente. Debatia-se, neste painel da convenção Politicon, se Trump seria um génio ou um lunático. O apoiante do presidente realçou os enormes "sucessos" da administração num tom zangado e agressivo, que levou a um coro de assobios do resto da audiência. Mas o comediante Anthony Atamanuik, que falava naquele momento, disse-lhes para não o apuparem. "Tenho empatia por si, por sentir que não está a ser ouvido", disse, num tom calmo. O apoiante agradeceu e calou-se, meio desconcertado.

