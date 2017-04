Pub

James utilizou o Skyscanner para encontrar um voo. O motor sugeriu-lhe ficar 413.786 horas em escala em Banguecoque. A marca deu a melhor resposta.

Tudo aconteceu no verão do ano passado. James Lloyd tentava marcar uma viagem como tantos outros turistas e, para conseguir o melhor preço, utilizou o Skyscanner - o motor agrega oferta de voos por preço e duração de viagem. O inédito aconteceu quando o voo sugerido pela página envolvia uma escala de 413.786 horas, nada mais do que 47,2 anos.

