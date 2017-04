Pub

Nem só de razão é feita a gestão de uma empresa. A emoção é fundamental para uma liderança de sucesso, diz a Team Work

Não basta que um líder tenha razão, que seja racional. Tem também de saber gerir as suas emoções e, sobretudo, potenciar as dos outros. Porque, garante Jorge Araújo, presidente da Team Work Consultores, numa organização é preciso "criar contextos e circunstâncias que favoreçam a disponibilidade da equipa para se sacrificar pelo todo". O que só é possível se o líder "for um exemplo". Mas não basta. Tem de saber comunicar, de forma persuasiva, em favor do interesse comum, e não pode ser agressivo.

