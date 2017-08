Pub

É um novo recorde de contratações: a companhia aérea britânica easyJet está a recrutar 450 pilotos. Em Portugal, serão realizados dois roadshows - dia 16 em Lisboa e a 17 no Porto

As oportunidades de emprego vão desde pilotos cadetes em início de carreira (com 300 novos postos), copilotos experientes, comandantes de outras companhias ou militares. A easyJet explica que irá focar-se em particular no recrutamento de mulheres piloto, no seguimento da iniciativa Amy Johnson.

