Presidente brasileiro abre uma grande área da Amazónia de reserva de exploração mineira estatal a privados. Críticos temem impacto ambiental.

Em maiúsculas, a modelo brasileira Gisele Bunchen escreveu "Vergonha!" no Twitter. Tal como ela, também Ivete Sangalo usou as redes sociais para mostrar a sua indignação. Muitas outras celebridades do Brasil, bem conhecidas do povo português, como os atores Cauã Raymond ou Thiago Lacerda, fizeram coro ao protesto. Em causa o decreto assinado por Michel Temer na quarta-feira passada, que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), uma área de quase 50 mil quilómetros quadrados na Amazónia, maior que o tamanho da Dinamarca.

