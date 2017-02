Pub

Portugal, com 12 empresas, teve a sua maior comitiva de sempre na feira de brinquedos de Nuremberga, a mais importante do setor

"É preciso que as empresas portuguesas estejam nesta feira. Felizmente neste ano já temos mais do que nos outros anos, porque tínhamos produtos com igual ou melhor qualidade do que os estrangeiros a não participar." A visão é de Nuno Vieira, líder da Magnética, uma das empresas nacionais na Spielwarenmesse, a maior feira de brinquedos do mundo, em Nuremberga, Alemanha. Em Portugal, o mercado de brinquedos já vale 189 milhões de euros, mais 5% do que em 2015.

