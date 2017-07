Pub

Nova aplicação permite guardar todas as fotografias dos álbuns do Facebook de forma ordenada e com fácil acesso

O Facebook é um dos principais repositórios de fotografias online. A rede social de Mark Zuckerberg conta já com cerca de dois mil milhões de utilizadores que mensalmente publicam, removem, guardam e têm acesso a milhares de milhões de fotos. Exatamente por isso, foi criada uma nova ferramenta na Web Store do Google Chrome, o "gerenciador de álbuns e fotos para o Facebook", avança o El País.

