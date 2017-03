Pub

Excesso de armazenamento de dados é considerado um dos principais riscos para a segurança do smartphone

83 em cada 100 aplicações móveis acedem a dados sensíveis dos utilizadores e podem fazer telefonemas e enviar mensagens escritas. Esta é a principal conclusão de um estudo "My Precious Data: Digital clutter and its dangers" feito pela empresa de segurança Kaspersky e que abrange 17 países, entre os quais Portugal.

