Pub

Conheça os truques para pagar um bilhete de avião em classe económica e acabar a viajar em grande estilo, com direito a champanhe e outras regalias.

Viajar de avião com todas as mordomias, em primeira classe ou classe executiva, não é para todas as bolsas. Na TAP, por exemplo, uma viagem direta entre Lisboa e Nova Iorque, por exemplo, em classe executiva pode custar esta semana 1.754,88 euros, com direito a mordomias como mais bagagem de mão e de porão, acesso ao lounge VIP, acesso prioritário no embarque e refeição gourmet a bordo, de acordo com o simulador da companhia aérea portuguesa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia