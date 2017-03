Pub

Apesar do sucesso, a estátua deverá ter os dias contados, já que a iniciativa tem a duração prevista de um mês.

As imagens correram o mundo no passado dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A estátua de bronze de uma menina, com os braços na cintura e expressão destemida, enfrentava o icónico touro de Wall Stret, em Nova Iorque, num simbólico incentivo ao aumento do número de mulheres na liderança de empresas do setor financeiro.

