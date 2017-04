Pub

A nota de 50 euros é a quarta a entrar em circulação no âmbito da segunda série, "Europa", depois das notas de 5, 10 e 20 euros

Esta terça-feira marca a entrada em circulação da nova nota de 50 euros em toda a zona Euro. Mas isto não implica que a nota de 50 euros da primeira série tenha de ser trocada. O aviso foi deixado por Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, em conferência de imprensa realizada no complexo do Carregado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia