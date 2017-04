Pub

A 1ª edição do Festival Política arranca amanhã no São Jorge, em Lisboa, e termina no sábado. Saiba as 5 razões pelas quais deve ir.

Os portugueses parecem estar desapaixonados da política. Pelo menos, a avaliar pelos números da abstenção. Nas eleições legislativas de 2015 a taxa de abstenção atingiu o máximo histórico: 44,1%. Nas eleições presidenciais, mais de metade (51,3%) não foi às urnas. Urge, portanto, um Festival Política.

