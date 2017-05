Pub

O programa destina-se a estudantes, professores e investigadores de 22 instituições de Ensino Superior em Portugal

O Banco Santander Totta vai disponibilizar ao longo do ano 210 bolsas de mobilidade para estudantes, professores e investigadores em países ibero-americanos, num investimento superior a meio milhão de euros. A nova edição do Programa de Bolsas de Mobilidade está a decorrer desde o início do mês e abrange 22 Universidades e Institutos Politécnicos em Portugal.

