Os investidores estão à caça de boas startups, mas o país tem de se reinventar e criar instrumentos para atrair capital de risco

O governo conta apresentar nas próximas semanas o regulamento para o programa 200M, que prevê o investimento, da parte do Estado, de 200 milhões de euros em startups com o coinvestimento, na mesma proporção, de fundos privados. A sociedade de advogados Albuquerque & Associados organizou um debate para ajudar a explicar esta medida do governo e o investimento dos fundos de capital de risco: ao todo são 400 milhões de euros para estimular o financiamento de novas empresas.

